Матч «Локомотива» с «Марселем» смогут посетить 30% зрителей от вместимости стадиона

На матче первого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА «Локомотив» — «Марсель» стадион сможет быть заполнен на 30%.

«Роспотребнадзор рассмотрел обращение ФК «Локомотив» относительно увеличения количества зрителей и уведомил клуб о том, что на матч Лиги Европы УЕФА «Локомотив» — «Олимпик», который пройдёт 16 сентября в Москве, может быть допущено не более 30% от расчётной вместимости трибун. О механике продажи билетов на матч и о требованиях к допуску на стадион мы сообщим дополнительно», — сообщил официальный сайт железнодорожников.

Матч «Локомотив» — «Марсель» пройдёт 16 сентября. Начало — в 19:45 по московскому времени. 30% от вместимости «РЖД Арены» составляет 8196 зрителей.

Ранее в «Спартаке» объявили, что матч с «Легией» смогут посетить до 13,5 тыс. болельщиков.