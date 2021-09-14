В «Спартаке» объявили, что матч с «Легией» смогут посетить до 13,5 тысячи болельщиков
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Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Дополнительная квота билетов на игру уже поступила в продажу. Это стало возможным в связи с тем, что Роспотребнадзор удовлетворил просьбу «Спартака» об увеличении разрешённой заполняемости стадиона до 30%. Однако решение касается только матча с «Легией».
Роспотребнадзор обращает внимание, что у зрителей должны быть QR-коды, выданные на основании пройденной вакцинации либо в случае официально перенесённого за последние шесть месяцев коронавируса.
Матч состоится 15 сентября в Москве и начнётся в 17:30 по московскому времени.
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