Витория ответил Гатагову на слова о лёгких сборах «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о критике проведённых командой предсезонных сборов.

«Слова Гатагова? Мы сейчас говорим о Лиге Европы, а тогда была предсезонная подготовка. Если кто-то говорит, что это были самые лёгкие сборы в их жизни, значит, они им понравились. А вообще, всё это слухи. Если вы хотите обсудить физику или тактику, то давайте соберёмся и обсудим. У меня всё это не укладывается в голове. Мы готовы, собраны, мы все вместе. Ответственность за результат лежит на мне. Я выиграл 11 титулов, взял несколько чемпионств, выходил в четвертьфинал еврокубков. Кто прав?» — сказал Витория на пресс-конференции.

Бывший игрок красно-белых Сослан Гатагов в одном из интервью заявил, что нынешние игроки команды назвали сборы под руководством Руя Витории самыми лёгкими в жизни.

Ранее Гатагов выразил мнение, что нестабильное выступление «Спартака» связано с недостаточной нагрузкой на сборах.