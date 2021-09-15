Кучаев заявил, что уход нескольких игроков сказался на внутренней атмосфере в ЦСКА

Короткая ссылка
Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев считает, что переход Николы Влашича, Константина Марадишвили и Наира Тикнизяна в другие клубы оказал влияние на атмосферу в команде.
Кучаев заявил, что уход нескольких игроков сказался на внутренней атмосфере в ЦСКА
  • РИА Новости

В летнее трансферное окно Марадишвили и Тикнизян присоединились к московскому «Локомотиву», а Влашич перешёл в английский «Вест Хэм».

«У нас ушли несколько игроков, которые были частью команды. Уход каждого сказался на нас. Коллектив, атмосфера внутри команды немного поменялись, а от этих факторов зависит дальнейшая игра», — цитирует Кучаева РИА Новости.

Он признался, что трансферы сильно меняют структуру внутри команды.

«Я спокойно отношусь к роли лидера в команде, мы все должны быть единым целым», — добавил он. 

ЦСКА в матче восьмого тура чемпионата России сыграет с московским «Спартаком». В турнирной таблице армейцы занимают восьмое место, спартаковцы находятся на девятой строчке.

Ранее бывший тренер ЦСКА, «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказал мнение, что наставник красно-синих Алексей Березуцкий должен помочь молодым игрокам команды раскрыть свой потенциал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить