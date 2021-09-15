Кучаев заявил, что уход нескольких игроков сказался на внутренней атмосфере в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев считает, что переход Николы Влашича, Константина Марадишвили и Наира Тикнизяна в другие клубы оказал влияние на атмосферу в команде.

В летнее трансферное окно Марадишвили и Тикнизян присоединились к московскому «Локомотиву», а Влашич перешёл в английский «Вест Хэм».

«У нас ушли несколько игроков, которые были частью команды. Уход каждого сказался на нас. Коллектив, атмосфера внутри команды немного поменялись, а от этих факторов зависит дальнейшая игра», — цитирует Кучаева РИА Новости.

Он признался, что трансферы сильно меняют структуру внутри команды.

«Я спокойно отношусь к роли лидера в команде, мы все должны быть единым целым», — добавил он.

ЦСКА в матче восьмого тура чемпионата России сыграет с московским «Спартаком». В турнирной таблице армейцы занимают восьмое место, спартаковцы находятся на девятой строчке.

Ранее бывший тренер ЦСКА, «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказал мнение, что наставник красно-синих Алексей Березуцкий должен помочь молодым игрокам команды раскрыть свой потенциал.