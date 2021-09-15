Николич рассказал о кадровом состоянии команды перед стартом в ЛЕ

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич рассказал о готовности игроков команды перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы с французским «Марселем».

«Все знают, что Миранчук в Германии на обследовании из-за полученной ранее травмы. Рыбусь — под вопросом. Остальные готовы играть», — приводит слова Николича «Чемпионат».

По его словам, «Марсель» собрал очень качественную команду, быструю и техничную.

«Это хороший вызов для нас — справиться с ними», — добавил Николич.

«Локомотив» сыграет с французским «Марселем» в четверг, 16 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча в 19:45 мск.

«Локомотив» попал в группу E, его соперниками также станут итальянский «Лацио» и турецкий «Галатасарай».



Железнодорожники являются одним из двух представителей России в Лиге Европы, также на групповом этапе турнира выступит московский «Спартак».

Ранее Николич поделился мнением о предстоящей игре против «Марселя».