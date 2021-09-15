Николич рассказал о кадровом состоянии команды перед стартом в ЛЕ
- РИА Новости
«Все знают, что Миранчук в Германии на обследовании из-за полученной ранее травмы. Рыбусь — под вопросом. Остальные готовы играть», — приводит слова Николича «Чемпионат».
По его словам, «Марсель» собрал очень качественную команду, быструю и техничную.
«Это хороший вызов для нас — справиться с ними», — добавил Николич.
«Локомотив» сыграет с французским «Марселем» в четверг, 16 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча в 19:45 мск.
«Локомотив» попал в группу E, его соперниками также станут итальянский «Лацио» и турецкий «Галатасарай».
Железнодорожники являются одним из двух представителей России в Лиге Европы, также на групповом этапе турнира выступит московский «Спартак».
Ранее Николич поделился мнением о предстоящей игре против «Марселя».