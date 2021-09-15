В Госдуме отреагировали на поражение «Зенита» от «Челси» в Лиге чемпионов

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв прокомментировал поражение петербургского «Зенита» от лондонского «Челси» в матче первого тура Лиги чемпионов.

«Мы надеялись, что «Зенит» покажет более яркую игру и сможет сыграть вничью или даже одержать победу. Но это «Челси», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По словам депутата, «Зениту» есть над чем работать и к чему стремиться.

«Мне лично не было стыдно за «Зенит». Я с удовольствием смотрел игру. Может, в ответной встрече что-то удастся», — сказал он.

Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершился со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Ромелу Лукаку.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение шести легионеров «Зенита» преклонить колено в знак поддержки акции Black Lives Matter перед матчем с «Челси».