В Госдуме отреагировали на поражение «Зенита» от «Челси» в Лиге чемпионов
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«Мы надеялись, что «Зенит» покажет более яркую игру и сможет сыграть вничью или даже одержать победу. Но это «Челси», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».
По словам депутата, «Зениту» есть над чем работать и к чему стремиться.
«Мне лично не было стыдно за «Зенит». Я с удовольствием смотрел игру. Может, в ответной встрече что-то удастся», — сказал он.
Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершился со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Ромелу Лукаку.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение шести легионеров «Зенита» преклонить колено в знак поддержки акции Black Lives Matter перед матчем с «Челси».