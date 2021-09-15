В Великобритании могут запретить посещать игры невакцинированным болельщикам

Правительство Великобритании может ограничить невакцинированным болельщикам вход на спортивные объекты в случае обострения пандемии коронавируса в стране.

Как сообщает Sky Sports, британское правительство рассматривает введение дополнительных мер по борьбе с пандемией в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. К их числу относится обязательная вакцинация для посещения любых спортивных мероприятий с числом зрителей более 10 тыс., а также для крытых объектов с присутствием 500 и более человек. Наличие отрицательного теста на коронавирус в этом случае не будет достаточным основанием для разрешения на вход.

В британском правительстве заявили, что увеличение числа вакцинированных зрителей на спортивных мероприятиях должно благоприятно повлиять на ситуацию с распространением коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что обсуждается вопрос увеличения разрешённого числа зрителей на спортивных мероприятиях в России.