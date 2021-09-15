Попова заявила об обсуждении вопроса увеличения числа зрителей на спортивных мероприятиях

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вопрос увеличения числа посетителей на спортивных мероприятиях обсуждается.

«Сегодня в России и других странах есть достаточно большой удельный вес людей, которые имеют иммунитет. Чтобы восстановить качество их жизни, мы разрабатываем специальные алгоритмы. Учёные и практики проводят большую работу для того, чтобы сделать безопасным для здоровья посещение спортивных мероприятий», — цитирует Попову РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора объяснила, что люди, которые переболели коронавирусной инфекцией или привились, имеют QR-код — свидетельство того, что человек может посетить то или иное мероприятие.

«Мы очень внимательно наблюдаем и ведём учёт тех случаев, которые возникают у людей, которые посещают спортивные мероприятия. И если через какое-то время не будет осложнений, значит, будем проводить с увеличением количества зрителей», — сказала она.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что намерен написать письмо в Роспотребнадзор с просьбой увеличить заполняемость стадионов во время спортивных мероприятий.