Попова заявила об обсуждении вопроса увеличения числа зрителей на спортивных мероприятиях

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вопрос увеличения числа посетителей на спортивных мероприятиях обсуждается.
Попова заявила об обсуждении вопроса увеличения числа зрителей на спортивных мероприятиях
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«Сегодня в России и других странах есть достаточно большой удельный вес людей, которые имеют иммунитет. Чтобы восстановить качество их жизни, мы разрабатываем специальные алгоритмы. Учёные и практики проводят большую работу для того, чтобы сделать безопасным для здоровья посещение спортивных мероприятий», — цитирует Попову РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора объяснила, что люди, которые переболели коронавирусной инфекцией или привились, имеют QR-код —  свидетельство того, что человек может посетить то или иное мероприятие.

«Мы очень внимательно наблюдаем и ведём учёт тех случаев, которые возникают у людей, которые посещают спортивные мероприятия. И если через какое-то время не будет осложнений, значит, будем проводить с увеличением количества зрителей», — сказала она.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что намерен написать письмо в Роспотребнадзор с просьбой увеличить заполняемость стадионов во время спортивных мероприятий.

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