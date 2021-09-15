Сенников объяснил, за счёт чего «Локомотив» сможет победить «Марсель»

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Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между московским «Локомотивом» и «Марселем».
Сенников объяснил, за счёт чего «Локомотив» сможет победить «Марсель»
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«Локомотив» очень хорошо провёл начало Российской премьер-лиги. У команды налажены взаимодействия. Наверное, за счёт этого она и может победить «Марсель». Их главное оружие — сыгранность. Если игроки поймают кураж, то могут одержать победу», — цитирует Сенникова «Комсомольская правда».

Он отметил, что «Марсель» провёл тяжелую встречу с «Монако» во французской Лиге 1.

«Не знаю, как «Марсель» будет настроен на «Локомотив». Думаю, они будут играть спокойно и не станут подстраиваться под соперника», — сказал Сенников.

Игра между «Локомотивом» и «Марселем» пройдёт 16 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19:45 мск.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и варшавской «Легией».

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