Кавазашвили уверен в победе «Спартака» над «Легией»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и варшавской «Легией».

«Я бы не стал называть «Легию» слабой командой, но уверен: «Спартак» должен одержать победу. Может быть, победа над «Химками» даст команде больше стабильности», — цитирует Кавазашвили «Комсомольская правда».

По его мнению, московский клуб находится на переходном этапе.

«В «Спартаке» происходят бесконечные торможения и разговоры. Это отрицательно сказывается на психике игроков. Посмотрим, как этот фактор сработает в Лиге Европы. Более того, чемпионат Польши по качеству игры выше российского», — сказал Кавазашвили.

Встреча между «Спартаком» и «Легией» пройдёт 15 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 17:30 мск.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение «Зенита» от лондонского «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.