Радимов назвал закономерной победу «Челси» над «Зенитом»

Главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение «Зенита» от лондонского «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мне кажется, что «Зенит» заслуживал большего. Будем объективны: на победу команда не наиграла. Что-то среднее между ничьей и минимальной победой соперника, в принципе, закономерно. Не будем забывать, что «Челси» — лучший клуб Европы», — цитирует Радимова РБК.

Тренер отметил игру нападающего лондонской команды Ромелу Лукаку.

«Что можно поделать, когда происходит одна точная передача и просто вколачивают мяч в ворота? Ромелу Лукаку поэтому и стоит больше $100 млн», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Лукаку.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился мнением о введении Fan ID в Российской премьер-лиге.