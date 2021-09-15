Радимов назвал закономерной победу «Челси» над «Зенитом»

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение «Зенита» от лондонского «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Радимов назвал закономерной победу «Челси» над «Зенитом»
  • Reuters

«Мне кажется, что «Зенит» заслуживал большего. Будем объективны: на победу команда не наиграла. Что-то среднее между ничьей и минимальной победой соперника, в принципе, закономерно. Не будем забывать, что «Челси» — лучший клуб Европы», — цитирует Радимова РБК.

Тренер отметил игру нападающего лондонской команды Ромелу Лукаку.

«Что можно поделать, когда происходит одна точная передача и просто вколачивают мяч в ворота? Ромелу Лукаку поэтому и стоит больше $100 млн», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Лукаку.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился мнением о введении Fan ID в Российской премьер-лиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить