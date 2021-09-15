Донецкий «Шахтёр» остановился в гостинице «Россия» перед матчем Лиги чемпионов

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Главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб сообщил, что донецкий «Шахтёр» остановился в гостинице «Россия» перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Донецкий «Шахтёр» остановился в гостинице «Россия» перед матчем Лиги чемпионов
  • © shakhtar.com

«В Тирасполе они будут жить в гостинице «Россия», — цитирует Вернидуба Sport24.

Также тренер поделился ожиданиями от встречи.

«Я хорошо знаю «Шахтёр». Они серьёзно готовятся к матчу, понимая, что на групповом этапе нет слабых команд. Недооценки не будет. Нас ждёт очень увлекательная встреча», — сказал он.

Игра между «Шерифом» и «Шахтёром» состоится 15 сентября в Тирасполе. Начало — 19:45 мск.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение петербургского «Зенита» от лондонского «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. 

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