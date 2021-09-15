Червиченко надеется, что «Спартак» будет похож на «Зенит» в матче с «Легией»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение петербургского «Зенита» от лондонского «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Меня приятно удивила игра «Зенита» с «Челси». Петербуржцы выглядели очень достойно. Надеюсь, что «Спартак» с «Легией» сыграет не хуже. России нужно набирать очки для рейтинга УЕФА. Выступления российских клубов в европейских кубках в последние годы были ужасным. В этом году стартовали так же. Мне хочется, чтобы наши что-то человеческое показали в этом сезоне», — цитирует Червиченко РИА Новости.

Встреча «Зенита» с «Челси» проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0.

Игра первого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и варшавской «Легией» состоится 15 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 17:30.

Ранее журналист Василий Уткин оценил игру защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче с «Челси».