Уткин назвал самоотверженной игру Чистякова против Лукаку

Журналист Василий Уткин оценил игру защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«Мне очень понравился Чистяков, несмотря на то что не уследил за Лукаку. Бельгиец с нашими регулярно играет, и с трудом припоминаю, чтобы кто-то так самоотверженно с ним бодался. И главное, я не знаю сейчас российского защитника, который бы смог ещё какие-то игровые резоны из себя извлечь, чтобы играть против Ромелу. Вот поэтому мне понравился Дмитрий», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Журналист отметил разницу в классе у Чистякова и нападающего лондонской команды Ромелу Лукаку.

«Это было мужественно и качественно. С поправкой на класс, который у Ромелу и Дмитрия принципиально разный. Я бы сказал, что против Лукаку Чистяков играл, как защитник сборной Чехии», — написал он.

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Челси». Единственный мяч в игре забил Лукаку.

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