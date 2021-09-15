Крицюк — о матче «Челси» — «Зенит»: не получалось качественно выходить в атаку

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Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк поделился впечатлениями от стартового матча групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 с «Челси» (0:1).
Крицюк — о матче «Челси» — «Зенит»: не получалось качественно выходить в атаку
  • © Kirsty Wigglesworth / AP

«Ребята бились, старались. Это было видно. Не получалось качественно выходить в атаку. Давали сопернику слишком много пространства в середине поля. В обороне действовали достаточно хорошо. Но есть ещё над чем работать. Сделаем выводы и поработаем над ошибками. Надеюсь, мы улучшим нашу игру», — заявил в эфире телеканала «Матч ТВ» Крицюк.

Победный мяч забил Ромелу Лукаку на 69-й минуте.

Игра группы H «Челси» — «Зенит» проходила в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж».

В следующем матче «Зенит» примет дома «Мальмё» (Швеция) 29 сентября.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что «Челси» заслужил победу.

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