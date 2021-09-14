Российские волейболисты не смогли пробиться в полуфинал ЧЕ-2021

Сборная России с разгромным счётом проиграла команде Польши в матче четвертьфинала мужского чемпионата Европы по волейболу 2021 года.

РИА Новости

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Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу поляков. Игра прошла в Гданьске (Польша). В полуфинале поляки сыграют с победителем матча Чехия — Словения. Сербия переиграла Нидерланды (3:0). В полуфинале сербы встретятся с победителем игры Италия — Германия. Ранее золотой призёр чемпионата мира по волейболу Дмитрий Фомин прокомментировал результат матча между сборными России и Украины на чемпионате Европы 2021 года.