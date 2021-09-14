Российские волейболисты не смогли пробиться в полуфинал ЧЕ-2021
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Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу поляков.
Игра прошла в Гданьске (Польша).
В полуфинале поляки сыграют с победителем матча Чехия — Словения.
Сербия переиграла Нидерланды (3:0). В полуфинале сербы встретятся с победителем игры Италия — Германия.
Ранее золотой призёр чемпионата мира по волейболу Дмитрий Фомин прокомментировал результат матча между сборными России и Украины на чемпионате Европы 2021 года.