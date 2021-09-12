Фомин заявил, что украинские волейболисты играли простенько против России

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Золотой призёр чемпионата мира по волейболу Дмитрий Фомин прокомментировал результат матча между сборными России и Украины на чемпионате Европы 2021 года.
Фомин заявил, что украинские волейболисты играли простенько против России
  • ©eurovolley.cev.eu

«Я ожидал большего. У них есть исполнители среднего уровня, но в целом простенькая команда», — цитирует Фомина РИА Новости.

Он добавил, что сборная России пока не показывает свой максимум на чемпионате Европы. По мнению Фомина, российским волейболистам стоит собраться перед решающими матчами турнира.

В матче 1/8 финала чемпионата Европы российская сборная одержала победу над командой Украины со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что стал известен соперник сборной России в четвертьфинале ЧЕ по волейболу.

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