Фомин заявил, что украинские волейболисты играли простенько против России
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«Я ожидал большего. У них есть исполнители среднего уровня, но в целом простенькая команда», — цитирует Фомина РИА Новости.
Он добавил, что сборная России пока не показывает свой максимум на чемпионате Европы. По мнению Фомина, российским волейболистам стоит собраться перед решающими матчами турнира.
В матче 1/8 финала чемпионата Европы российская сборная одержала победу над командой Украины со счётом 3:1.
Ранее сообщалось, что стал известен соперник сборной России в четвертьфинале ЧЕ по волейболу.