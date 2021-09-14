Дюков — об участии сборной России на ОИ: мы ставим такую задачу

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал отсутствие сборной России на Олимпийских играх.
Дюков — об участии сборной России на ОИ: мы ставим такую задачу
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«Нам бы хотелось, чтобы наша футбольная команда до 23 лет принимала участие в финальной стадии Олимпийских игр. Мы ставим такую задачу и будем работать в этом направлении», — цитирует Дюкова Sport24.

Вместе с тем он напомнил, что квалификация на Олимпиаду сложнее, чем на чемпионат мира. Европейские сборные получают всего лишь четыре путёвки. А в УЕФА состоят 55 ассоциаций.

Дюков также дал понять, что Олимпийские игры — не самый важный международный футбольный турнир. Он уступает по своей значимости чемпионату мира и Евро.

Ранее Дюков прокомментировал высказывание Путина о лимите на легионеров в российском футболе.

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