Дюков — об участии сборной России на ОИ: мы ставим такую задачу
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«Нам бы хотелось, чтобы наша футбольная команда до 23 лет принимала участие в финальной стадии Олимпийских игр. Мы ставим такую задачу и будем работать в этом направлении», — цитирует Дюкова Sport24.
Вместе с тем он напомнил, что квалификация на Олимпиаду сложнее, чем на чемпионат мира. Европейские сборные получают всего лишь четыре путёвки. А в УЕФА состоят 55 ассоциаций.
Дюков также дал понять, что Олимпийские игры — не самый важный международный футбольный турнир. Он уступает по своей значимости чемпионату мира и Евро.
Ранее Дюков прокомментировал высказывание Путина о лимите на легионеров в российском футболе.