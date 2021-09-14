В РФС рассказали, когда назовут имя нового руководителя судейского департамента

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался относительно ухода Виктора Кашшаи с должности руководителя департамента судейства.
В РФС рассказали, когда назовут имя нового руководителя судейского департамента
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«Кашшаи покинул пост по собственной инициативе, и мы благодарны ему за работу. Судейством всегда недовольны, однако, если смотреть объективно, мы видим прогресс за последние два года. Количество ключевых ошибок снизилось. Наши судьи привлекаются к обслуживанию важных матчей на крупных турнирах. Карасёв работал на матчах Евро-2020 и получил назначение на финал Суперкубка. Пустовойтова обслуживала финал Олимпийских игр — это также очень важное событие для любого арбитра. Кто будет вместо Кашшаи? Рассматриваем различных кандидатов, ведём переговоры. Планируем их успешно завершить и уже в ближайшее время объявить о своём решении. Ориентировочно, это произойдёт уже на следующей неделе», — сказал Дюков.

Ранее Дюков рассказал о заседании попечительского совета РФС.

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