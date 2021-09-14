Дюков рассказал о заседании попечительского совета РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал итоги заседания попечительского совета организации.

«Заседание посетил Леонид Арнольдович Федун, который высказал ряд интересных предложений. Часть из них будут проработаны», — цитирует «Спорт-Экспресс» Дюкова.

По его словам, если удастся реализовать эти предложения, то тогда получится привлечь инвестиции в российский футбол. В том числе найти дополнительные деньги для оплаты работы детских тренеров.

На заседании также обсуждался вопрос стимулирования частных инвестиций в футбол.

Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от матча петербургского «Зенита» против лондонского «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.