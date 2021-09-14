Дюков рассказал о заседании попечительского совета РФС

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал итоги заседания попечительского совета организации.
Дюков рассказал о заседании попечительского совета РФС
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«Заседание посетил Леонид Арнольдович Федун, который высказал ряд интересных предложений. Часть из них будут проработаны», — цитирует «Спорт-Экспресс» Дюкова.

По его словам, если удастся реализовать эти предложения, то тогда получится привлечь инвестиции в российский футбол. В том числе найти дополнительные деньги для оплаты работы детских тренеров.

На заседании также обсуждался вопрос стимулирования частных инвестиций в футбол.

Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от матча петербургского «Зенита» против лондонского «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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