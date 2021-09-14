Боснийская бригада судей обслужит матч «Локомотива» с «Марселем»

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Боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто обслужит матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Локомотив» — «Марсель».
Боснийская бригада судей обслужит матч «Локомотива» с «Марселем»
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Главным арбитром матча назначен Ирфан Пельто. Ассистентами выступят Давор Бельо и Дамир Лазич. Четвёртый арбитр — Милош Гигович. Арбитры VAR — Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.

Встреча «Локомотива» и «Марселя» пройдёт 16 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча — 19:45 мск. 

Ранее сообщалось, что матч «Локомотива» с «Марселем» смогут посетить 30% зрителей от вместимости стадиона.

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