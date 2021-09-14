Тренер «Лацио» Сарри дисквалифицирован на два матча

Главный тренер клуба элитного дивизиона чемпионата Италии по футболу «Лацио» Маурицио Сарри дисквалифицирован на два матча.

Об этом сообщается на официальном сайте Серии А.

Сарри получил красную карточку после матча третьего тура чемпионата Италии с «Миланом» (0:2) после перепалки с одним из футболистов соперника.

«Лацио» 19 сентября сыграет дома с «Кальяри», а 23 сентября на выезде встретится с «Торино».

Сарри возглавил «Лацио» в июне 2021 года. Он тренировал «Ювентус» с 2019 по 2020 год и привёл команду к победе в чемпионате Италии. Также Сарри известен по работе с «Челси» и «Наполи». Вместе с лондонской командой он выигрывал Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что «Милан» обратится в прокуратуру из-за расистского поведения со стороны болельщиков «Лацио».