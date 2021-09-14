Тренер «Лацио» Сарри дисквалифицирован на два матча
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте Серии А.
Сарри получил красную карточку после матча третьего тура чемпионата Италии с «Миланом» (0:2) после перепалки с одним из футболистов соперника.
«Лацио» 19 сентября сыграет дома с «Кальяри», а 23 сентября на выезде встретится с «Торино».
Сарри возглавил «Лацио» в июне 2021 года. Он тренировал «Ювентус» с 2019 по 2020 год и привёл команду к победе в чемпионате Италии. Также Сарри известен по работе с «Челси» и «Наполи». Вместе с лондонской командой он выигрывал Лигу Европы.
Ранее сообщалось, что «Милан» обратится в прокуратуру из-за расистского поведения со стороны болельщиков «Лацио».