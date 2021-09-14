Тренер «Лацио» Сарри дисквалифицирован на два матча

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Главный тренер клуба элитного дивизиона чемпионата Италии по футболу «Лацио» Маурицио Сарри дисквалифицирован на два матча.
Тренер «Лацио» Сарри дисквалифицирован на два матча
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте Серии А.

Сарри получил красную карточку после матча третьего тура чемпионата Италии с «Миланом» (0:2) после перепалки с одним из футболистов соперника.

«Лацио» 19 сентября сыграет дома с «Кальяри», а 23 сентября на выезде встретится с «Торино».

Сарри возглавил «Лацио» в июне 2021 года. Он тренировал «Ювентус» с 2019 по 2020 год и привёл команду к победе в чемпионате Италии. Также Сарри известен по работе с «Челси» и «Наполи». Вместе с лондонской командой он выигрывал Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что «Милан» обратится в прокуратуру из-за расистского поведения со стороны болельщиков «Лацио».

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