«Милан» обратится в прокуратуру из-за расистского поведения со стороны болельщиков «Лацио»

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«Милан» принял решение обратиться в Федеральную прокуратуру Италии после матча четвёртого тура Серии А против римского «Лацио» (2:0).
«Милан» обратится в прокуратуру из-за расистского поведения со стороны болельщиков «Лацио»
  • © Luca Bruno /AP

По ходу матча в адрес полузащитника миланцев Темуе Бакайоко с трибуны болельщиков команды соперника доносились расистские оскорбления.

«Милан» решил подать жалобу в федеральную прокуратуру, чтобы прояснить инцидент с оскорблениями, которые доносились из гостевого сектора во время игры с «Лацио», — сообщается в официальном Twitter «Милана».

Ранее сообщалось, что гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Лацио» в матче Серии А.

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