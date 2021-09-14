«Милан» обратится в прокуратуру из-за расистского поведения со стороны болельщиков «Лацио»
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По ходу матча в адрес полузащитника миланцев Темуе Бакайоко с трибуны болельщиков команды соперника доносились расистские оскорбления.
«Милан» решил подать жалобу в федеральную прокуратуру, чтобы прояснить инцидент с оскорблениями, которые доносились из гостевого сектора во время игры с «Лацио», — сообщается в официальном Twitter «Милана».
Ранее сообщалось, что гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Лацио» в матче Серии А.