Силкин считает, что прогресс Захаряна будет зависеть от обстановки в «Динамо»

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин не уверен, что прогресс 18-летнего полузащитника команды Арсена Захаряна получит дальнейшее продолжение.
Силкин считает, что прогресс Захаряна будет зависеть от обстановки в «Динамо»
  • © fcdynamo.ru

«Окрепнет ли Захарян к лету 2022 года для перехода в большой клуб? Будет зависеть от обстановки в «Динамо». Такие молодые ребята, как Чалов, Захарян и Тюкавин, сверкнули, но соперники смотрят за ними и видят их недостатки, учатся играть против них. Плюс заряд в начале карьеры в дальнейшем зачастую немного угасает. Получается спад, и непонятно, как Захарян его перенесёт», — сказал Силкин RT.

В нынешнем сезоне 18-летний Захарян провёл семь матчей в чемпионате России, забил один мяч и дважды ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что Ледяхов не видит ничего страшного в возможном отъезде Захаряна в Европу.

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