Ледяхов не видит ничего страшного в возможном отъезде Захаряна в Европу

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Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну стоит доиграть нынешний сезон в своём клубе, после чего можно задуматься о трансфере.
Ледяхов не видит ничего страшного в возможном отъезде Захаряна в Европу
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Если Арсеном действительно заинтересуется хорошая европейская команда, то почему бы и не уехать? Ему нужно расти и развиваться дальше. Так что не вижу ничего страшного. Однако этот сезон ему неплохо бы доиграть до конца в РПЛ, чтобы набраться опыта. Если футболист соответствует амбициям клуба, который его хочет подписать, то его возраст не имеет значения. Это же важно для развития карьеры, поэтому не стоит обращать внимание на то, сколько ему лет. У Захаряна огромный потенциал, но он только начал, и вряд ли он на кого-то произвёл впечатление на молодёжном Евро. Всё же там наша сборная показала себя не лучшим образом. Тем не менее предполагаю, что к нему действительно есть интерес в Европе — всё же парень молодой, талантливый, а его клуб на лидирующих позициях. Но говорить о переходе в какой-то гранд преждевременно», — сказал Ледяхов RT.

В нынешнем сезоне 18-летний Захарян провёл семь матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее экс-тренер «Динамо» высказался о том, стоит ли уходить российским игрокам в среднюю команду европейской лиги.

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