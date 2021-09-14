Витория: я изучал «Легию», это будет сложный матч

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался об ожиданиях от матча группового этапа Лиги Европы с польской «Легией».
Витория: я изучал «Легию», это будет сложный матч
  • © spartak.com

«Это первая игра турнира. Я изучал «Легию», это будет сложный матч. Мы готовы к сопернику, играем дома, все ребята хотят победить. У «Легии» есть хороший потенциал и хорошие игровые идеи. Но нам нужна только победа. Каждый матч для нас является финалом. У нас впереди шесть финалов. Команда готова к этому и понимает это», — сказал Витория на пресс-конференции.

Матч «Спартак» — «Легия» состоится 15 сентября и пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск.

Ранее Промес заявил, что на сто процентов восстановился после травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить