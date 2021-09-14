Витория: я изучал «Легию», это будет сложный матч

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался об ожиданиях от матча группового этапа Лиги Европы с польской «Легией».

«Это первая игра турнира. Я изучал «Легию», это будет сложный матч. Мы готовы к сопернику, играем дома, все ребята хотят победить. У «Легии» есть хороший потенциал и хорошие игровые идеи. Но нам нужна только победа. Каждый матч для нас является финалом. У нас впереди шесть финалов. Команда готова к этому и понимает это», — сказал Витория на пресс-конференции.

Матч «Спартак» — «Легия» состоится 15 сентября и пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск.

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