Промес заявил, что на сто процентов восстановился после травмы

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Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Легией».
Промес заявил, что на сто процентов восстановился после травмы
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«Лига Европы — это топ-турнир. Думаю, что это будет интересный старт, мы готовы. Я жду матча с «Легией» с нетерпением. Да, у нас был сложный старт сезона, но последний матч мы выиграли. Думаем только о завтрашней игре дома, ждём поддержки от болельщиков. Завтра надеемся, что порадуем их. Моё состояние после травмы? Всё прекрасно, готов на сто процентов», — сказал Промес на пресс-конференции.

Матч «Спартак» — «Легия» состоится 15 сентября и пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ждёт положительный ответ на запрос в Роспотребнадзор об увеличении квоты зрителей на матч с «Легией».

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