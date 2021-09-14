СЭ: «Спартак» ждёт положительный ответ на запрос в Роспотребнадзор об увеличении квоты зрителей на матч с «Легией»

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Московский «Спартак» обратился в Роспотребнадзор с просьбой увеличить квоту зрителей на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».
СЭ: «Спартак» ждёт положительный ответ на запрос в Роспотребнадзор об увеличении квоты зрителей на матч с «Легией»
  • © spartak.com

Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб ждёт положительный ответ на запрос.

Отмечается, что стадион можно будет заполнить на 30% от общей вместимости (45 тыс. зрителей).

Встреча «Спартака» и «Легии» пройдёт 15 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 17:30 мск.

Ранее полузащитник московской команды Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча с «Легией».

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