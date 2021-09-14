Василий Березуцкий считает, что Фернандес был лидером сборной России

Тренер «Краснодара» Василий Березуцкий прокомментировал завершение карьеры защитника ЦСКА Марио Фернандеса в национальной команде.

«Как человек, работавший в ЦСКА, я ещё зимой знал, что Фернандес может закончить выступление в национальной команде после Евро. Марио было тяжело разрываться на два фронта, о чём говорят и повреждения, которые в последнее время случаются у него всё чаще», — цитирует Березуцкого Sport24.

По словам тренера, он очень рад, что защитник все эти годы выступал за сборную России.

«По менталитету Фернандес самый настоящий русский. При любых условиях и обстоятельствах он всегда готов биться за свою команду. Марио — глыба российского и международного футбола. Нам надо сказать ему большое человеческое спасибо за все эти годы в национальной команде», — сказал он.

Березуцкий пожелал Фернандесу удачи и здоровья в оставшейся части игровой карьеры.

«Марио — потрясающий человек. Несмотря на то что он не очень хорошо говорит по-русски, с ним необыкновенно легко играть. Всё потому, что Фернандес прекрасно понимает футбол. Мне обидно лишь за то, что я сам не поиграл с ним в национальной команде. Успех на домашнем чемпионате мира во-многом связан с его игрой. Он был явным лидером сборной России всё это время», — сказал тренер.

Фернандес выступал за сборную России с 2017 года. В составе национальной команды защитник провёл 33 матча и забил пять мячей.

Ранее в Российском футбольном союзе сообщили, что Фернандес завершил выступления за сборную России.