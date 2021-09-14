Боснийский арбитр обслужит матч Лиги Европы «Локомотив» — «Марсель»

Бригада арбитров из Боснии и Герцеговины рассудит матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между московским «Локомотивом» и «Марселем».

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Главный судья — Ирфан Пельто. Помощники — Давор Бельжо, Дамир Лазич. Четвёртый арбитр — Милош Гигович. Видеопомощник рефери — Феликс Цвайер из Германии. Ассистент видеопомощника — немец Марко Ахмюллер.

Встреча «Локомотив» — «Марсель» пройдёт 16 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало игры — в 19:45.

Ранее руководство «Локомотива» направило обращение в Роспотребнадзор по вопросу увеличения количества зрителей на матче с «Марселем».