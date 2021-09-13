«Локомотив» попросил допустить больше зрителей на матч ЛЕ с «Марселем»

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Руководство столичного «Локомотива» направило обращение в Роспотребнадзор по вопросу увеличения количества зрителей на матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА с французским «Марселем» в Москве.
«Локомотив» попросил допустить больше зрителей на матч ЛЕ с «Марселем»
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«Клуб сообщит об итогах, как только информация поступит. Билеты появятся в продаже после решения Роспотребнадзора», — говорится в сообщении на странице московской команды в социальной сети «ВКонтакте».

Игра первого тура группы Е должна пройти 16 сентября на поле стадиона «РЖД Арена». Начало матча — в 19:45 мск.

«Локомотив» на групповой стадии ЛЕ также сыграет с итальянским «Лацио» и турецким «Галатасараем».

Ранее бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб пожелал удачи российским клубам в еврокубках.

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