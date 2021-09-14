Ласицкене надеется на помощь Минспорта и МИД в получении американской визы

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене высказалась о получении американской визы для участия в чемпионате мира в Юджине.

«Мы рассчитываем на помощь Всероссийской федерации легкой атлетики, Министерства спорта и МИД. Не хочется пропускать чемпионат мира. Нужно искать любые способы получения визы. В прошлые годы мы занимались оформлением визы сами, но сейчас это невозможно», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Чемпионат мира пройдёт с 15 по 24 июля 2022 года.

Ранее Ласицкене рассказала о том, почему решила пропустить встречу российских призёров летних Олимпийских игр в Токио с президентом России Владимиром Путиным.