Ласицкене надеется на помощь Минспорта и МИД в получении американской визы
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«Мы рассчитываем на помощь Всероссийской федерации легкой атлетики, Министерства спорта и МИД. Не хочется пропускать чемпионат мира. Нужно искать любые способы получения визы. В прошлые годы мы занимались оформлением визы сами, но сейчас это невозможно», — цитирует Ласицкене ТАСС.
Чемпионат мира пройдёт с 15 по 24 июля 2022 года.
Ранее Ласицкене рассказала о том, почему решила пропустить встречу российских призёров летних Олимпийских игр в Токио с президентом России Владимиром Путиным.