Игонин: интересно, как «Зенит» подстроится под «Челси»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от гостевого матча питерцев против лондонского «Челси» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Ни у кого нет уверенности, что «Зенит» возьмёт очки в этом матче. Больше результата меня волнуют многие нюансы: выйдет ли пара Азмун — Дзюба в основном составе, будет ли Семак ставить три центральных защитника и кто займёт место в воротах. Интересно, как «Зенит» подстроится под «Челси». Хочется узнать, насколько умно сыграет команда и насколько правильной будет тактика в матче против соперника такого высокого уровня. Ведь можно вспомнить матчи в Лиге чемпионов и против более слабых клубов, которые неудачно складывались. Из-за этого ещё любопытнее, как будет выглядеть «Зенит» против «Челси», — цитирует слова Игонина газета «Известия».

Встреча «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало матча — 22:00 (мск).

Ранее Быстров призвал «Зенит» смело сыграть с «Челси» и «Ювентусом».