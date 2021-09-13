Быстров призвал «Зенит» смело сыграть с «Челси» и «Ювентусом»

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Бывший игрок петербургского «Зенита» Владимир Быстров поделился ожиданиями от игры команды на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Быстров призвал «Зенит» смело сыграть с «Челси» и «Ювентусом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Хотелось бы, чтобы «Зенит» сыграл в нормальный футбол, а не со схемой в пять защитников. В России команда доминирует. Да, есть «Челси», но сыграй с ними в смелый футбол. В России ты играешь десять матчей первым номером, а в Лиге чемпионов выходишь в пять защитников, обороняешься. Что так трёшку получишь, что иначе. Надоело смотреть на пять защитников. «Челси» и «Ювентус» не дадут сыграть смело? Тогда сразу 0:3 запишем и не поедем. Но они тоже не любят играть от обороны. Для чего тогда покупаются иностранцы? Не для чемпионата России, а чтобы в Лиге чемпионов себя показывали. Хочется увидеть другой футбол, не как в прошлых сезонах. Дайте огня. Ожидание только одно — увидеть от нашего чемпиона атакующий и смелый футбол», — заявил Быстров в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым». 

Петербуржцы находятся в группе H вместе с лондонским «Челси», итальянским «Ювентусом» и «Мальмё». 

Ранее Семак заявил, что у «Челси» нет слабых мест.

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