Радимов резко высказался о завершении карьеры Фернандеса в сборной России по футболу

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде.

«Не совсем понимаю, почему в не самый простой момент Фернандес завершил выступления в сборной… Какая-то лажа!» — написал Радимов в Twitter.

Фернандес стал гражданином России в 2016 году, а дебютировал за национальную сборную в 2017-м. С тех пор он провёл за неё 33 матча, отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Кроме того, 30-летний защитник вместе с российской сборной доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

Ранее тренер Александр Гришин выразил мнение, что Вячеслав Караваев будет хорошей заменой Фернандесу в сборной России.