Появилось видео тренировок Трусовой перед началом нового сезона

Опубликовано видео подготовки российской фигуристки Александры Трусовой перед стартом нового сезона.

Ролик опубликовал Первый канал.

На контрольных прокатах сборной России 17-летняя спортсменка представила новую произвольную программу под композицию из фильма «Круэлла» и чисто исполнила пять четверных прыжков.

По окончании прошлого сезона Трусова вернулась к тренеру Этери Тутберидзе из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В минувшем сезоне она заняла третье место на чемпионате мира, а также выиграла два этапа Кубка России и завоевала бронзу чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что толпа фанатов встретила Трусову на улице после выступления на контрольных прокатах.