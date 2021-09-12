Толпа фанатов встретила Трусову на улице после выступления на контрольных прокатах
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Соответствующее видео появилось в Instagram.
17-летняя спортсменка в произвольной программе выступала под композицию из фильма «Круэлла» и чисто исполнила пять четверных прыжков.
По окончании прошлого сезона Трусова вернулась к тренеру Этери Тутберидзе из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В минувшем сезоне она заняла третье место на чемпионате мира, а также выиграла два этапа Кубка России и завоевала бронзу чемпионата страны.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Трусова превзошла все ожидания на контрольных прокатах.