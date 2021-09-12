Толпа фанатов встретила Трусову на улице после выступления на контрольных прокатах

Российскую фигуристку Александру Трусову после выступления в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске встречала толпа болельщиков.

Соответствующее видео появилось в Instagram.

17-летняя спортсменка в произвольной программе выступала под композицию из фильма «Круэлла» и чисто исполнила пять четверных прыжков.

По окончании прошлого сезона Трусова вернулась к тренеру Этери Тутберидзе из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В минувшем сезоне она заняла третье место на чемпионате мира, а также выиграла два этапа Кубка России и завоевала бронзу чемпионата страны.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Трусова превзошла все ожидания на контрольных прокатах.