Тарасова заявила, что Трусова превзошла все ожидания на контрольных прокатах

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Александры Трусовой в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.
Тарасова заявила, что Трусова превзошла все ожидания на контрольных прокатах
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Катание было потрясающим. У всех очень интересные программы. Трусова вообще превзошла все ожидания, которые только можно было себе представить. Не так часто у нас на глазах ставятся мировые рекорды. У неё, как и у всех, прекрасная программа», — цитирует Тарасову ТАСС.

17-летняя спортсменка в произвольной программе выступала под композицию из фильма «Круэлла» и чисто исполнила пять четверных прыжков.

По окончании прошлого сезона Трусова вернулась к тренеру Этери Тутберидзе из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В минувшем сезоне она заняла третье место на чемпионате мира, а также выиграла два этапа Кубка России и завоевала бронзу чемпионата страны.

Ранее двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Елена Радионова заявила, что её впечатлило выступление Трусовой.

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