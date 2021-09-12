Радионова заявила, что её впечатлило выступление Трусовой

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Елена Радионова прокомментировала выступление Александры Трусовой на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

«Прокат произвольной программы Саши особенно впечатлил — боевой, с сильной энергетикой. Думаю, тренеры хорошо знают, как сохранить этот контент на протяжении олимпийского сезона», — цитирует ТАСС Радионову.

Вместе с тем Радионова добавила, что в данный момент ещё рано делать ставки на то, кто попадёт в состав сборной России на зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года.

По её словам, все фигуристки выступили великолепно. А Алёна Косторная доказала свою конкурентоспособность после непростого сезона.

Трусова является бронзовым призёром чемпионата мира. В Челябинске фигуристка исполнила пять четверных прыжков.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями после выступления в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.