Трусова высказалась о выполненных пяти четверных прыжках в произвольной программе

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями после выступления в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

«Я рада, что у меня получилось сделать пять четверных. Скажем, в третий или четвёртый раз. Здесь получилось лучше, чем на соревнованиях, теперь буду делать пять четверных и там. Лёгкость обманчива. Я устаю, как и все, просто стараюсь этого не показывать», — цитирует Трусову «Чемпионат».

По её словам, когда ей только поставили программу, она испытывала такое удовольствие от музыки, что у неё совершенно не получались четверные. Она также подчеркнула, что ей ещё нужно очень много работать для уверенности.

«Что получается на тренировках, обычно получается и на соревнованиях. Конечно, я работала, чтобы учиться правильно настраиваться», — добавила Трусова.

17-летняя спортсменка в произвольной программе выступала под композицию из фильма «Круэлла» и чисто исполнила пять четверных прыжков.

По окончании прошлого сезона Трусова вернулась к тренеру Этери Тутберидзе из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В минувшем сезоне она заняла третье место на чемпионате мира, а также выиграла два этапа Кубка России и завоевала бронзу чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в программе.