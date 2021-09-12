Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в программе

Российская спортсменка Александра Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе.

Она это сделала в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России. 17-летняя спортсменка выступала под композицию из фильма «Круэлла».

По окончании прошлого сезона Трусова вернулась к тренеру Этери Тутберидзе из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В минувшем сезоне она заняла третье место на чемпионате мира, а также выиграла два этапа Кубка России и завоевала бронзу чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео произвольной программы Трусовой на контрольных прокатах.