Черышев получил травму колена в матче с «Осасуной»
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Как сообщает официальный сайт клуба, 30-летнему полузащитнику диагностировали растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. Российский футболист будет проходить курс лечения, сроки его возвращения в строй пока не называются.
Черышев был заменён из-за повреждения в конце первого тайма матча матча с «Осасуной».
В сезоне-2021/22 российский полузащитник принял участие в четырёх матчах испанского чемпионата и отметился двумя голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым разгромила «Осасуну» в матче Примеры.