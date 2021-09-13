Черышев получил травму колена в матче с «Осасуной»

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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил повреждение колена в матче четвёртого тура испанской Примеры с «Осасуной» (4:1).
Черышев получил травму колена в матче с «Осасуной»
  • © AP

Как сообщает официальный сайт клуба, 30-летнему полузащитнику диагностировали растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. Российский футболист будет проходить курс лечения, сроки его возвращения в строй пока не называются.

Черышев был заменён из-за повреждения в конце первого тайма матча матча с «Осасуной».

В сезоне-2021/22 российский полузащитник принял участие в четырёх матчах испанского чемпионата и отметился двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым разгромила «Осасуну» в матче Примеры.

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