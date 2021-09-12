«Валенсия» с Черышевым разгромила «Осасуну» в матче Примеры

«Валенсия» одержала разгромную победу над «Осасуной» в матче четвёртого тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Памплоне и завершилась в пользу гостей — 4:1.

В составе «летучих мышей» отличились Макси Гомес, Гонсалу Гедеш, Омар Альдерете, а также мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Аридане Эрнандес. У местной команды единственный мяч забил Хон Монкайола.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе, но из-за травмы был заменён в компенсированное к первому тайму время.

«Валенсия» набрала десять очков и возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании. «Осасуна» (4) находится на 10-й строчке.

Ранее сообщалось, что Черышев получил травму.