«Валенсия» с Черышевым разгромила «Осасуну» в матче Примеры
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Встреча прошла в Памплоне и завершилась в пользу гостей — 4:1.
В составе «летучих мышей» отличились Макси Гомес, Гонсалу Гедеш, Омар Альдерете, а также мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Аридане Эрнандес. У местной команды единственный мяч забил Хон Монкайола.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе, но из-за травмы был заменён в компенсированное к первому тайму время.
«Валенсия» набрала десять очков и возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании. «Осасуна» (4) находится на 10-й строчке.
Ранее сообщалось, что Черышев получил травму.