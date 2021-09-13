Александрова вышла во второй круг турнира WTA в Люксембурге

Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над швейцаркой Стефани Фёгель в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счётом 6:1, 3:6, 6:3 в пользу 33-й ракетки мира.

Также во второй раунд пробилась другая россиянка — Людмила Самсонова, которая за 1 час 16 минут обыграла японку Мисаки Дои со счётом 6:2, 6:3. Ещё одна представительница России Анастасия Захарова за 2 часа 26 минут уступила француженке Осеан Доден 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.

В следующем круге Александрова сыграет с датчанкой Кларой Таусон, а Самсонова встретится с Доден.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу отечественного теннисиста Даниила Медведева над первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем, в финале US Open.