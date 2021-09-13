Черчесов прокомментировал решение Фернандеса завершить карьеру в сборной России

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса прекратить выступать за национальную команду.
Черчесов прокомментировал решение Фернандеса завершить карьеру в сборной России
  • © AP

«Наш тренерский штаб на протяжении четырёх лет работал с Марио. Он самостоятельно принял решение выступать за сборную России, и для нас с кадровой точки зрения это было, безусловно, усиление. Всё это время он абсолютно заслуженно был в сборной основным игроком и приносил команде огромную пользу», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Он отметил, что вместе с игроком они пережили победы и поражения, а его гол Хорватии на домашнем чемпионате стал одним из самых важных и эмоциональных за время тренерской работы Черчесова в национальной команде.

«Принимая то ли иное решение, футболист всегда основывается на своих ощущениях. Со своей стороны мы можем только поблагодарить Фернандеса за его самоотдачу и профессионализм, которые он демонстрировал на поле в футболке сборной России, и пожелать здоровья, а также успешного выступления за ЦСКА», — добавил Черчесов.

Фернандес стал гражданином России в 2016 году, а дебютировал за национальную сборную в 2017-м. С тех пор он провёл за неё 33 матча, отметился пятью голами и тремя результативными передачами. 30-летний защитник также вместе с российской сборной доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

Ранее бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что не верит в слова Фернандеса о причинах ухода из сборной России.

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