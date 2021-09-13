Черчесов прокомментировал решение Фернандеса завершить карьеру в сборной России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса прекратить выступать за национальную команду.

«Наш тренерский штаб на протяжении четырёх лет работал с Марио. Он самостоятельно принял решение выступать за сборную России, и для нас с кадровой точки зрения это было, безусловно, усиление. Всё это время он абсолютно заслуженно был в сборной основным игроком и приносил команде огромную пользу», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Он отметил, что вместе с игроком они пережили победы и поражения, а его гол Хорватии на домашнем чемпионате стал одним из самых важных и эмоциональных за время тренерской работы Черчесова в национальной команде.

«Принимая то ли иное решение, футболист всегда основывается на своих ощущениях. Со своей стороны мы можем только поблагодарить Фернандеса за его самоотдачу и профессионализм, которые он демонстрировал на поле в футболке сборной России, и пожелать здоровья, а также успешного выступления за ЦСКА», — добавил Черчесов.

Фернандес стал гражданином России в 2016 году, а дебютировал за национальную сборную в 2017-м. С тех пор он провёл за неё 33 матча, отметился пятью голами и тремя результативными передачами. 30-летний защитник также вместе с российской сборной доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

Ранее бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что не верит в слова Фернандеса о причинах ухода из сборной России.