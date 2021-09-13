Каряка оценил игру обновлённой сборной России по футболу

Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка поделился впечатлениями от игры национальной команды в сентябрьских матчах квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Может быть, не всё получилось, но в принципе хорошо, что набрали семь очков. Конечно, хотелось девять, но для первой игры против Хорватии показали неплохой агрессивный футбол», — цитируют Каряку «Известия».

По его мнению, возможно, сборной не всегда удавалось демонстрировать качественный футбол. Однако Каряка подчеркнул, что Валерий Карпин только знакомится с командой, поэтому на данный момент результат важнее качества игры.

Карпин возглавил сборную 26 июля. Он сменил на посту главного тренера Станислава Черчесова.

Под руководством Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0), обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0) в рамках отборочного турнира ЧМ — 2022.

После шести матчей сборная России занимает второе место в группе Н, имея 13 очков и уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

Ранее бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России по футболу.