Кондратюк заменит Алиева на турнире по фигурному катанию Nebelhorn Trophy

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Россиянин Марк Кондратюк заменит Дмитрия Алиева на турнире по фигурному катанию Nebelhorn Trophy в Германии.
Кондратюк заменит Алиева на турнире по фигурному катанию Nebelhorn Trophy
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Чемпион Европы 2020 года Алиев пропустит турнир, чтобы пройти медицинское обследование. Он заявлен в качестве запасного.

18-летний Кондратюк является бронзовым призёром чемпионата страны.

Nebelhorn Trophy состоится 22-25 сентября. По итогам соревнований будут распределены оставшиеся квоты для выступления на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. 

Ранее Алиев объяснил, почему решил не выполнять четверные прыжки во время контрольных прокатов.

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