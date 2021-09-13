Кондратюк заменит Алиева на турнире по фигурному катанию Nebelhorn Trophy

Россиянин Марк Кондратюк заменит Дмитрия Алиева на турнире по фигурному катанию Nebelhorn Trophy в Германии.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Чемпион Европы 2020 года Алиев пропустит турнир, чтобы пройти медицинское обследование. Он заявлен в качестве запасного.

18-летний Кондратюк является бронзовым призёром чемпионата страны.

Nebelhorn Trophy состоится 22-25 сентября. По итогам соревнований будут распределены оставшиеся квоты для выступления на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Ранее Алиев объяснил, почему решил не выполнять четверные прыжки во время контрольных прокатов.