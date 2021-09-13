Мать Медведева — о победе сына на US Open: эмоции переполняют

Мать российского теннисиста Даниила Медведева, который выиграл Открытый чемпионат США по теннису 2021 года, рассказала о своих эмоциях.

«Эмоции переполняют. Мы переволновались, говорить трудно. Мы, конечно, счастливы за Даниила. И мы очень устали», — цитирует РИА Новости Ольгу Медведеву.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема.

Ранее Медведев заявил, что его не отвлекали крики фанатов Джоковича.