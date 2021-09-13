СМИ: Погба может остаться в МЮ из-за возвращения Роналду
- Reuters
Как сообщает The Athletic, на решение Погба повлияло возвращение в клуб португальского форварда Криштиану Роналду.
Ранее французский хавбек заявлял, что намерен покинуть МЮ. Он дал понять, что хотел бы перейти в «Реал».
Контракт Погба с «Юнайтед» заканчивается в 2022 году.
Погба в сезоне-2020/21 чемпионата Англии по футбол сыграл за МЮ 26 матчей, в которых забил три мяча.
СМИ оценивают стоимость 28-летнего Погба в €60 млн.
Ранее сообщалось, что Погба может перейти летом 2022 года в «Реал».