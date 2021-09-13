СМИ: Погба может остаться в МЮ из-за возвращения Роналду

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Полузащитник Поль Погба задумался о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед».
СМИ: Погба может остаться в МЮ из-за возвращения Роналду
  • Reuters

Как сообщает The Athletic, на решение Погба повлияло возвращение в клуб португальского форварда Криштиану Роналду.

Ранее французский хавбек заявлял, что намерен покинуть МЮ. Он дал понять, что хотел бы перейти в «Реал».

Контракт Погба с «Юнайтед» заканчивается в 2022 году.

Погба в сезоне-2020/21 чемпионата Англии по футбол сыграл за МЮ 26 матчей, в которых забил три мяча.

СМИ оценивают стоимость 28-летнего Погба в €60 млн.

Ранее сообщалось, что Погба может перейти летом 2022 года в «Реал».

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