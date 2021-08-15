СМИ: Погба перейдёт летом 2022 года в «Реал»

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба планирует продолжить карьеру в мадридском «Реале».
СМИ: Погба перейдёт летом 2022 года в «Реал»
  • Reuters

Как пишет Daily Star, действующий договор Погба с английским клубом истекает в июне 2022 года.

Источник утверждает, что 28-летний хавбек сборной Франции не намерен продлевать контракт с МЮ, чтобы перейти в «Реал» свободным агентом.

Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего Погба в €60 млн.

Ранее сообщалось, что Погба стал первым футболистом в истории «Манчестер Юнайтед», сделавшим четыре результативные передачи в одном матче Английской премьер-лиги.

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