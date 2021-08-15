СМИ: Погба перейдёт летом 2022 года в «Реал»
- Reuters
Как пишет Daily Star, действующий договор Погба с английским клубом истекает в июне 2022 года.
Источник утверждает, что 28-летний хавбек сборной Франции не намерен продлевать контракт с МЮ, чтобы перейти в «Реал» свободным агентом.
Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего Погба в €60 млн.
Ранее сообщалось, что Погба стал первым футболистом в истории «Манчестер Юнайтед», сделавшим четыре результативные передачи в одном матче Английской премьер-лиги.